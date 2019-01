Marie Leuthi: Die erste Tettnanger Gemeinderätin gibt es schon 1919

Im Rahmen unserer Serie „100 Jahre Frauenwahlrecht“ stellen wir Ihnen an drei Samstagen Gemeinderätinnen aus der Tettnanger Geschichte vor. Die Porträts entstammen der Broschüre „Mutig. engagiert, weiblich. 100 Jahre Frauen im Tettnanger Gemeinderat“. Den Auftakt macht Marie Leuthi, die von 1919 bis 1922 für die bürgerliche Wählervereinigung im Gremium gesessen hat. Der Text stammt von Tettnangs früherer Stadtarchivarin Angelika Barth.

Emma Marie Leuthi wurde am 21. August 1886 als jüngstes von sieben Kindern in Dunningen im Landkreis Rottweil geboren. Ihr Vater war der angesehene Tierarzt Vinzenz Müller, der über 50 Jahre in Dunningen wirkte. Er stammte aus Herrenzimmern, die Mutter aus Bösingen, beide Orte ebenfalls im Landkreis Rottweil. Über ihre Geschwister ist wenig bekannt. Der älteste Bruder Anton war Benediktinermönch in Amerika und starb dort mit 92 Jahren. Der jüngste Bruder Karl-Joseph, unverheiratet, starb ebenfalls 1957 in Ravensburg im Haus seiner Schwester Marie. Auch die übrigen Geschwister wurden nicht alt.

Marie Müller heiratete am 26. März 1913 in Dunningen den Rechtsanwalt Rudolf Leuthi, der 1879 in Friedrichshafen geboren wurde. Rudolf Leuthi war der einzige Sohn des Häfler Gastwirts Rupert Leuthi, der die Gaststätte „Dreikönig“ in der Wilhelmstraße betrieb und früher wahrscheinlich die Gastwirtschaft im (alten) zweiten Hafenbahnhofsgebäude unter dem Namen „Leuthi am Hafen“ (Stadtarchiv Friedrichshafen) führte. 1907 zog Leuthi von Stuttgart nach Tettnang und ließ sich in der Lindauer Straße 1 als Rechtsanwalt nieder. Wann genau er sich politisch betätigte, lässt sich nicht mehr feststellen.

Festzuhalten gilt: Rudolf Leuthi erschien in einer Wahlversammlung des Zentrums im Januar 1919 als dessen Vorsitzender. Anzunehmen ist, dass sich Marie Leuthi auf Betreiben ihres Mannes als einzige Frau für die Gemeinderatswahl 1919 aufstellen ließ – interessanterweise nicht für das Zentrum, sondern für die Bürgerliche Wählervereinigung (BWV). Bei der Wahl am 20. Mai – Wahlberechtigte: 1572, Wähler: 1274 entspricht 81 Prozent – erhält Marie Leuthi 660 Stimmen und ist somit für drei Jahre gewählt.

Im April 1920 kam die Tochter Rosemarie zur Welt, im Februar 1922 wurde der Sohn Hansjörg geboren. Marie Leuthi schied aus dem Gremium aus. Bei der Wahl am 17. Dezember 1922 wurde der Ehemann Rudolf für das Zentrum in den Gemeinderat gewählt. Bei der nächsten Wahl 1925 war der Name Leuthi nicht mehr in den politischen Gremien vertreten. 1927 zog die Familie nach Ravensburg. Dort starb Rudolf Leuthi 1937. Marie Leuthi überlebte ihren Mann um 23 Jahre und starb am 12. Mai 1960 in ihrem Haus in der Federburgstraße 58.

Die Tochter Rosemarie, von Beruf Hausgehilfin, zweimal verheiratet, kinderlos und geschieden, starb 1974 in München. Der Sohn Hansjörg fiel 21-jährig im Zweiten Weltkrieg 1943 in Russland. Trotz intensiver Recherchen sind die Informationen zu Marie Leuthi leider dürftig. Aber ihre Bereitschaft, sich als 33-jährige Hausfrau und Mutter eines Kleinkindes überhaupt aufstellen zu lassen und sich dann für die Belange der Stadt Tettnang einzusetzen, bleibt anzuerkennen und ist zu würdigen. Es sollte bis 1946 dauern, bis wieder eine Frau im Tettnanger Gemeinderat vertreten war.