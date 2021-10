Maria 2.0 lädt zu Andacht vor St. Georg ein

Die Tettnanger Gruppe der Initiative Maria 2.0 lädt für Montag, 25. Oktober, wieder zu einer Andacht vor St. Georg in Tettnang ein. Beginn ist um 20 Uhr, wie Claudia Grießer mitteilt. Zentrales Thema der Andacht ist die dritte These des Thesenanschlags vom Frühjahr: „In unserer Kirche werden Taten sexualisierter Gewalt umfassend aufgeklärt und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen. Ursachen werden konsequent bekämpft.“

3677 Opfer sexuellen Missbrauchs wurden laut MHG-Studie in kirchlichen Akten deutscher Bistümer nachgewiesen, schreibt die Gruppe. Das Dunkelfeld sei aber noch nicht ausreichend untersucht, sodass von weit mehr Opfern ausgegangen werden muss. Eine kürzlich in Frankreich veröffentlichte Studie, die ausdrücklich das Dunkelfeld umfasste kam dann auch für Frankreich auf mehr als 300 000 Opfer sexuellen Missbrauchs durch Kleriker, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Tettnanger Gruppe der Initiaitive Maria 2.0 fordert daher Transparenz und konsequente Aufarbeitung und steht auf der Seite der Opfer. Sie fordert eine Reform in der Kirche um endlich die Ursachen für jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch in der Kirche, nämlich die klerikalen Machtstrukturen, ihre Sexualmoral und das Priesterbild in der katholischen Kirche, dauerhaft zu beseitigen. Dies wollen die Veranstalterinnen in ihrer Andacht am Montag zum Ausdruck bringen und den Blick für echte Reformen weiten und im Gebet der betroffenen Opfer gedenken.