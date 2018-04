Marc Heintz leitet jetzt den Förderverein Kinderhilfe Birma

Der Verein Kinderhilfe Birma (Myanmar) hat am Freitagabend zu seiner Mitgliederversammlung ins Hotel Rad in Tettnang eingeladen. Seit 2008 unterstützt der Verein arme Kinder im fast 8000 Kilometer entfernten, politisch unstabilen Land. Nach der Begrüßung berichtete der Vorsitzende Ernst Elsässer über die Aktivitäten in den letzten Jahren, wie der Verein in einem Bericht mitteilt. Das Amt des Vorsitzenden gab Elsässer bei der Versammlung an Marc Heintz ab.

Seine verstorbene Frau Beda Hyazinth Elsässer, die aus Birma stammte, gab gemeinsam mit dem Gründervater Franz Hanßler und Eric Trutwein, der in Birma auch eigene Projekte organisiert, den Impuls zur Entstehung des Vereins. Man präsentierte sich bei vielen öffentlichen Veranstaltungen in der Region, zum Beispiel galt ein im Kurhaus Bad Wurzach veranstaltetes Benefizkonzert zugunsten der burmesischen Kinder als besonderes Highlight.

Ein jährlicher Verkaufsstand bei Fairkauf in Blitzenreute mit burmesischer Nudelsuppe sei zum Anziehungspunkt geworden. Auch ein Interview mit Beda Elsässer beim SWR 4 mit einer Spendenaktion für Flutopfer in Birma erhöhte den Bekanntheitsgrad.

2013 konnte in Yenangyaung eine High School sowie ein Zusatzgebäude eröffnet werden, in dem Englischunterricht für die Patenkinder erteilt und zusätzlich eine warme Mahlzeit angeboten wurde. Im Jahr 2017 waren dort insgesamt 167 Schüler eingeschrieben. Seit 2014 wird ein Waisenhaus mit 19 Kindern in Pyin Oo Lwin, der Heimatstadt von Beda Elsässer, mit Spenden und von Geldern aus den Patenschaften finanziert. Ein weiteres wichtiges Anliegen des Vereins sei die Vergabe von Patenschaften. Zum Erfolg dieses Projekts trägt erheblich die Präsentation des Fördervereins auf seiner Homepage bei, so Ernst Elsässer. Mit den eingehenden Geldern werden Schulbesuch, Ernährung, medizinische Versorgung, Betreuung der Patenkinder und vieles mehr, finanziert. Der Förderverein besteht aktuell aus 35 Mitgliedern. Bis Ende 2017 gab es 75 Paten, die 103 Kinder unterstützen, für 2018 liegen zwei neue Patenanträge vor, sieben Patenschaften wurden vom französischen Verein „Enfants de Birmanie“ übernommen. Auch von den 19 Kindern des Waisenhauses haben laut Ernst Elsässer, 17 Kinder einen Paten.

Platz für einen jungen Nachfolger machen

Vorsitzender Ernst Elsässer verkündigte, dass er sein Amt, das er sehr gerne ausgeübt habe, nach vielen Jahren abgeben werde. Er mache Platz für einen jungen Nachfolger, dem er in der Übergangszeit gern zur Seite stehen werde. Die Wahlleitung der neuen Vorstandschaft übernahm Lothar Guthörl. Zum neuen Vorsitzenden wurde Marc Heintz gewählt. Er ist 40 Jahre alt, Lehrer und nicht „fachfremd“, da er Erfahrung mit der Unterstützung von Menschen in ihrem Land gesammelt habe. Martha Schreck wurde in ihrem Amt als zweite Vorsitzende bestätigt. Als Kassiererin wurde in Abwesenheit Margret Mehr gewählt und Schriftführerin blieb Renate Guthörl.

Auch die Kassenprüfer Inge Vinzze und Ulrich Weickgenannt nahmen die Wahl an. Heintz bedankte sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und gab einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2018. „Bauchweh“ mache die Nachricht, dass eine langjährige, wichtige Mitarbeiterin das Waisenhaus verlässt. Es sei sehr schwierig, wieder eine so engagierte Person zu finden. Ein wichtiger Schwerpunkt in 2018 werde auch die aktive Werbung für die Übernahme von Patenschaften und für Spenden sein.