Manzenbergschule weiht Klettergerüst ein

Kaum ein Halten mehr gab es für die Kinder der Gemeinschaftsschule Manzenberg am Freitag. Im Rahmen des Schulfests der Grundschule an der Lindauer Straße wurde eine acht Meter hohe und zehn Meter breite Kletterpyramide eingeweiht. „Das ist das höchste Bauwerk in ganz Tettnang“, sagte Konrektor Tomas Seyboldt. Vorausgegangen war der Wunsch der Schule, den Pausenhof aufzuwerten. „Wir haben dann mit dem Förderverein und der Bürgerstiftung gesprochen und viel Unterstützung bekommen“, so Seyboldt. „Ohne die Förderer wäre das niemals möglich gewesen“, sagte er. Förderverein und Bürgerstiftung kümmerten sich um die Finanzierung, während der Bauhof der Stadt das Gelände für die Pyramide vorbereitete. Bürgermeister Bruno Walter wünschte den Kindern viel Spaß mit ihrem neuen Spielgerät. „Es sieht so aus, als ob nie etwas anderes da gewesen wäre“, ergänzte er.

Bürgerstifung lobt Kooperation

Thomas Stauber, Geschäftsführer der Bürgerstiftung, sagte, dass die Stiftung immer dann unterstützend zur Seite stehe, wenn Herzblut und Engagement vorhanden seien, es aber an finanziellen Mitteln scheitere. Das sei bei der Kletterpyramide der Fall gewesen. „Es gibt kaum etwas schöneres, das wir fördern könnten“, sagte er. Das Projekt nannte er eine „Erfolgsgeschichte“.

Nach einer sportlichen Vorführung der Kinder, einem Musikstück und Tanz, gemeinsam mit den anwesenden Eltern sowie der kirchlichen Segnung des Spielgeräts war es schließlich soweit und die Kinder konnten kreischend und lachend die Pyramide erklimmen.