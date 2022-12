Manzenbergschule und Metzgerei Gössl schließen Bildungspartnerschaft

Die Gemeinschaftsschule Manzenberg hat vor Kurzem eine Bildungspartnerschaft mit der Metzgerei Gössl in Tettnang offiziell besiegelt. Bei der Unterzeichnung von diesem für eine Schule wichtigen Schritt waren neben Katrin Gössl und Schulleiter Wolfram Schellhaase auch Daria Napolano-Matousek für das Schulamt Markdorf sowie Jennifer Kwittung für die Handwerkskammer Ulm anwesend.

Gewachsen ist die Zusammenarbeit mit der Metzgerei Gössl aus verschiedenen Vorträgen, die Katrin Gössl bereits in den vergangenen Jahren an der Gemeinschaftsschule Manzenberg gehalten hat. Dabei hat sie die verschiedenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einer Metzgerei erläutert und den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in das alltägliche Handwerk des Fleischerberufs vermittelt.

Diese Verbindung zwischen Betrieb und Schule soll mit der Bildungspartnerschaft weiter ausgebaut werden. So werden verstärkt Praktika und Betriebserkundungen in der Metzgerei Gössl angeboten, die die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Orientierung auf dem Ausbildungsmarkt unterstützen sollen und es wird weitere Vorstellungen und Präsentationen der Metzgerei an der Schule geben, zum Beispiel bei einem Handwerkertag.