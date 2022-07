Manzenbergs-Schüler können endlich gemeinsam tanzen

An der Manzenbergschule Tettnang hat sich am vergangenen Mittwoch alles um das Thema „Wir sind Gemeinschaftsschule“ gedreht. Dafür wurde ein Aktionstag von der Schulsozialarbeit unter der Leitung von Susanne Rehm organisiert, berichtet die Schulleitung in einem Schreiben.

Die Lerngruppen starteten mit der Aufgabe in den Tag, ein Klassenmotto zu finden und eine Fahne zu gestalten. Gemeinsamer Höhepunkt war der Jerusalema-Tanz, den die Lerngruppen vorher einstudiert haben. Dieser wurde von allen Schülerinnen, Schülern und Lernbegleitern vor dem Schulgebäude getanzt und sorgte für ausgelassene Stimmung unter den Beteiligten. Aufgrund der Einschränkungen der vergangenen Monate musste der gemeinsame Tanz mehrfach verschoben werden. Umso erfreulicher war es, dass er jetzt bei sonnigem Wetter stattfinden konnte und für Vorfreude auf das am Nachmittag geplante Schulfest sorgte.