Mico Susak ist neuer Trainer des Fußball-A-Ligisten TSV Tettnang. Nach dem unglücklichen Abstieg aus der Bezirksliga (1:2 in der Relegation gegen Eglofs) blieb die Mannschaft zusammen. Über die Vorbereitung auf die neue Saison und die sportlichen Ziele sprach Giuseppe Torremante mit Susak (Archivfoto: alho).

Herr Susak, normalerweise ändert eine Mannschaft nach dem Abstieg ihr Gesicht. In Tettnang ist das anders, warum?

Die Verantwortlichen des TSV Tettnang machen seit langem eine gute Arbeit. Die Spieler fühlen sich wohl, sie haben ja auch in der Jugend zusammengespielt. Das verbindet und es ist ja nicht so, dass die Mannschaft keine Perspektive hat. Die Spieler sind willig und wollen wieder nach oben. Wann der Zeitpunkt aber kommt, das lässt sich nicht sagen. Wir bereiten uns gut vor und dann gilt es in der neuen Liga gleich Fuß zu fassen, das heißt mit Siegen einen guten Start zu haben.

Welchen Eindruck haben Sie von der Mannschaft nach etwa der Hälfte der Vorbereitung?

Ich habe einen sehr guten Eindruck. Die Mannschaft ist intakt und hat einen guten Charakter. Wir haben bei aller Härte der Vorbereitung in den Einheiten viel Spaß und das ist gut so. In den zwei Testspielen bisher hat das Team sehr gut gegen den Ball gespielt. Auch das Umschaltspiel hat mir ganz gut gefallen, aber wir müssen noch mehr arbeiten, um uns zu verbessern. Die Vergangenheit ist abgehakt und wir wollen nun etwas bewegen.

In der Fußball-Kreisliga A2 wird die SpVgg Lindau als häufigster Favorit auf den Titel genannt. Nicht weit weg ist der TSV Tettnang. Wie sehen Sie das?

Ich finde das immer schwierig im Vorfeld Prognosen abzugeben. Eine Meisterschaft ist lange und es muss schon alles perfekt laufen, dass du am Ende ganz oben stehst. Ich glaube, dass die Meisterschaft über mehrere Mannschaften geht: Lindau, Dostluk, VfB U23, Achberg, Schlachters und auch wir sind wohl dabei. Dann gibt es immer eine Überraschungsmannschaft und ich bin gespannt, welche Rolle die TSG Ailingen spielen wird.

Am Mittwoch steht die erste Runde im Bezirkspokal an, danach sind es etwa noch drei Wochen bis zum Saisonstart. Was sind die Inhalte ihrer Einheiten bis zum ersten Spieltag?

Wir werden in allen Bereichen noch arbeiten müssen.