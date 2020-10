Mann zu Fuß auf Bundesstraße unterwegs

Gefährlich unterwegs gewesen ist am frühen Montagmorgen ein junger Mann im Bereich Laimnau. Der 18-Jährige ging dem Polizeibericht zufolge zu Fuß kurz nach fünf Uhr in völliger Dunkelheit auf der Bundesstraße. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den Fußgänger über Notruf. Eine Polizeistreife hielt ihn letztendlich an und brachte den jungen Mann nach Hause. Auf ihn kommt nun die Rechnung für die „Taxifahrt“ zu.