Mann wehrt sich heftig und verletzt Polizistin

Wegen häuslicher Streitigkeiten sind Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Wohnung in der Oberhofer Straße in Tettnang gerufen worden. Als die Einsatzkräfte bei der betreffenden Wohnung klingelten, öffnete ein 43-Jähriger zunächst die Türe, wollte diese dann jedoch wieder zuschlagen.

Mann will sich keine Handschellen anlegen lassen

Dabei verletzte er laut Polizeibericht eine Beamtin. Als es den Polizisten gelang, die Türe offen zu halten, und sich bei der Partnerin des 43-Jährigen nach deren Wohlbefinden zu erkundigen, bedrohte dieser die Einsatzkräfte verbal. Da er nicht zu beruhigen war, legten ihm die Polizisten Handschließen an, wogegen sich der stark Alkoholisierte heftig zur Wehr setzte.

Wohl keine häusliche Gewalt im Spiel

Der Verdacht der häuslichen Gewalt bestätigte sich dann nach einem Gespräch mit der Partnerin glücklicherweise nicht. Die Frau gab an, dass es zu keinem Übergriff gekommen sei. Die an der Hand verletzte Beamtin musste ihren Dienst wegen der Verletzung vorzeitig beenden. Gegen den 43-Jährigen werde laut Polizei Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.