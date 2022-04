Mann verletzt sich bei Unfall

Ein 65-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall am Mittwoch leicht verletzt. Der Radler war gegen 18.15 Uhr auf dem Radweg neben der Tettnanger Straße in Richtung Tettnang unterwegs, als ihm eine zwölfjährige Radfahrerin entgegenkam. Durch deren unaufmerksame Fahrweise musste der 65-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, so die Polizei. Der Mann kollidierte dabei mit einem Brückengeländer. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte den Mann zur ambulanten Versorgung in eine Klinik.