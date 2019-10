Mann nach Schusswaffeneinsatz bei Festnahme schwer verletzt

An der Bushaltestelle in der Tettnanger Seestraße haben Beamte laut Polizei bei einer Festnahme Gebrauch von der Schusswaffe gemacht. Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit.

Während der Festnahme eines 43-jährigen Mannes, der mit Haftbefehl gesucht worden war, kam es am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr an der Bushaltestelle in der Seestraße zu einem Schusswaffengebrauch durch Beamte der Kriminalpolizei Friedrichshafen, bei dem der Mann schwer verletzt wurde.

An mehreren Stellen an der Bushaltestelle hat die Spurensicherung nummerierte Schilder aufgestellt, unter anderem neben einem Rucksack. (Foto: Linda Egger)

Nach ersten Erkenntnissen war es zu einer Bedrohungssituation für die Polizisten gekommen, weshalb diese die Schusswaffe einsetzten. Nach sofortigen Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Beamten und einer notärztlichen Weiterbehandlung wurde der 43-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Auch der Kiesweg, der vom Parkplatz am Schlosspark zur Bushaltestelle führt, ist abgesperrt. (Foto: Linda Egger)

Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizeidirektion Rottweil dauern an.