Mann greift zwei Passanten an

Ein 34-jähriger Mann hat am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in der Schulstraße in Tettnang zwei Passanten angepöbelt, bedroht und mit einem Schlag attackiert. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Die Polizisten konnten den Streit suchenden 34-Jährigen vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Dabei warf er mit politisch rechtsgerichteten Parolen um sich und beleidigte die Polizisten mehrfach, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten brachten den Mann aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.