Mann fährt gegen einen Baum – Am Auto entsteht Totalschaden

Glück im Unglück hat ein 28-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr gehabt. Denn er streifte mit seinem Auto einen Baum und blieb dabei unverletzt – später stellte sich heraus: Er hatte einiges an Alkohol getrunken.

Auto kommt von der Straße ab

Der junge Mann war laut Polizei in der Nacht auf Sonntag auf der Lindauer Straße in Richtung Ravensburg unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab, streifte mehrere Verkehrszeichen und fuhr auf einen Baum auf, so die Polizei.

Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Auto entstand ein Totalschaden von mehreren tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde Blut abgenommen und die Polizei nahm ihm den Führerschein ab.