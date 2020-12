Mann besteht auf Behandlung in der Notaufnahme des Krankenhauses Tettnang

Ein 44-Jähriger hat am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr auf sofortige Behandlung in der coronabedingt geschlossenen Notaufnahme des Krankenhauses Tettnang bestanden. Da er nicht wahrhaben wollte, dass eine Behandlung nicht möglich ist, wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen. Nachdem der 44-Jährige auch die Aufforderung der Polizeibeamten ignorierte und einem Platzverweis nicht nachkam, mussten die Polizisten den Mann überwältigen. Der Mann, der zur Behandlung ins Krankenhaus nach Friedrichshafen gebracht wurde, hat sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten, erklärt die Polizei in ihrem Bericht.