Mann aus Friedrichshafen wird leblos aus dem Degersee geborgen

Rettungskräfte bargen am Freitagnachmittag einen leblosen Mann aus dem Degersee. Die Alarmierung der Rettungskräfte erfolgte gegen 16:45 Uhr, da die Lebensgefährtin eines 84-jährigen Mannes ihn seit einiger Zeit vermisste und am See nicht mehr finden konnte.

Der aus Friedrichshafen stammende Mann wurde nach umfangreichen Suchmaßnahmen, an der auch Taucher und ein Rettungshubschrauber beteiligt waren, im Uferbereich am Grund des Sees leblos aus dem See geborgen.

Eine Notärztin stellte wenig später den Tod des Mannes fest. Der Kriminaldauerdienst übernahm vor Ort die Ermittlungen zu den Umständen des Todesfalles.

Die Beamten befragten unter anderem mehrere Badegäste zu ihren Wahrnehmungen. Die Todesfallermittlungen dauern an. Bislang kann noch keine abschließende Aussage zur Todesursache gemacht werden.

Am Degersee waren neben der Polizei, die Feuerwehr, das DRK, sowie die DLRG mit mehreren Personen eingesetzt.