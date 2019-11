Man hilft sich, man trifft sich und hat eine gute Zeit

„Wer in Tettnang die Seniorinnen und Senioren besucht, der kann viel erleben“, sagtSylvia Zwisler mit einem Schmunzeln. Im Auftrag der Stadt durfte sie einem Jubilar gratulieren – und der lud sie spontan zum Dämmerschoppen in den Flieger ein.

Eine aufgeschlossene Truppe Altersgenossen trifft sich jeden Dienstag im Flieger. Sie lachen viel und können großartige Lebensgeschichten zum Besten geben. Sie wohnen gegenüber der Kneipe in der seniorengerechten Wohnanlage, die von der AWO betreut wird. Die Stammtischler freuen sich, dass es viele schöne Angebote im Haus gebe und sich jeder nach Lust und Laune einbringen könne.

Unbeschwert sei – so verraten sie – meist kein Tag, denn das höhere Alter könne man nicht ändern. Dafür aber die persönliche Einstellung. Alle empfinden es als großen Glücksfall, dass sie im dritten Lebensabschnitt ihren Ruhestand so selbstständig wie möglich in der Wilhelmstraße genießen können. Der Älteste in der Runde geht bereits aktiv auf die 90 zu – und feiert jedes Jahr gleich zweimal seinen Geburtstag, weil es ihm Spaß mache.

Die Bewohner sind alle zufällig in den Neubau eingezogen. Viele ihrer Partner sind verstorben, nach einem arbeitsreichen Leben mussten sie ihren Alltag neu organisieren. Sie kommen aus Tettnang, aus Ravensburg, Friedrichshafen oder sogar Freiburg und manche haben ihre Kinder in der Nähe. Sie sind noch selbstständig und bestimmen ihren Lebensrhythmus und ihren Alltag ganz individuell. Ihnen stehen aber qualifizierte Hilfeleistungen zur Verfügung, die sie bei Bedarf abrufen können.

Eine ältere Dame erzählt, dass sie sich mit 70 noch zu jung für die Wohnanlage gefühlt habe und daher jetzt in Djerba, einer Insel vor der tunesischen Küste, ihren Lebensabend in der Sonne verbringe. Aber regelmäßig komme sie hier vorbei, um ihre Stammtischfreunde zu besuchen.

Die Bewohner betonen, dass in der Wohnanlage aufgeschlossene und humorvolle Nachbarn Tür an Tür leben, die sich gegenseitig helfen. „Ob Mann oder Frau, man ist nie allein, und mancher Rentner hat das Flirten neu entdeckt. Mehr darf an dieser Stelle nicht verraten werden.“

Hardy Huber und Coralie vom Flieger seien immer hilfsbereit, ihnen gelte ein großes Dankeschön. Die Seniorenrunde, die auch sonst munter unterwegs ist – sportlich oder kulturell – fühlt sich in der Kneipe herzlich aufgenommen. Angelehnt an ein Zitat von Joachim Fuchsberger lautet das Resumee einer Stammtischlerin: „Er hat Recht, denn Altwerden ist nichts für Feiglinge – mit einer grundsätzlich positiven Einstellung und nettem Freundeskreis hat auch das Alter seine wunderbaren Überraschungen für uns parat.“