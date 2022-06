Maiandacht in Wielandsweiler mit Wiederaufführung des „Hiltensweiler Heimatliedes“

Zum Auftakt der „900-Jahr-Feier“ hat der CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau zu einer Maiandacht an die Dorfkapelle Wielandsweiler eingeladen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Rund 130 Gläubige haben den Weg ins Tettnanger Hinterland gefunden, um bei den Marienverehrungstexten durch den Langnauer Heimatpfarrer Manfred Schlichte zu beten und mitzusingen. Höhepunkt war die Wiederaufführung des „Hiltensweiler Heimatliedes“ welches der ehemalige Pfarrer Alfons Bopp im Jahre 1984 komponiert und getextet hatte. Unter der Leitung von Renate Baur haben zwanzig Sängerinnen und Sänger eigens für diesen Abend einen „CDU-Chor“ auf die Beine gestellt, den auch Bundestagsabgeordneter Volker Mayer-Lay stimmlich verstärkt hat, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Begleitet wurde der Projektchor von einem Bläserquartett der Musikkapelle Hiltensweiler unter dem Dirigat von Lucas Zodel. Zur Entstehung und zum Urheber des Liedes wusste Minister a. D. Rudolf Köberle in seiner Laudation einiges zu berichten. Beispielsweise hatte Pfarrer Bopp neben dem Theologie- auch ein Musikstudium absolviert und das erste „Rottenburger Kirchen-Gesangbuch“ herausgebracht. Aus seiner Feder entstanden mehrere sakrale Messen, und als Buchautor brachte er zahlreiche Werke auf den Markt. „Die Mönche vom Martinsberg: Aus der Vergangenheit des Klosters Weingarten“ oder „Der Kaufmannssohn von Konstanz“ zählen dabei zu den Bestsellern. Pfarrer Bopp hat von 1952 bis zu seinem Tod im Jahre 1989 als Seelsorger in Hiltensweiler gewirkt, wo ihm zu Ehren auch ein Straßennamen vergeben wurde.