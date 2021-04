Die Gallusgemeinde Tettnang begrüßt den Marienmonat Mai mit einer Maiandacht am Sonntag, 2. Mai, um 18.30 Uhr in der St. Gallus-Kirche in Tettnang. Musikalisch begleitet wird die Andacht von Frau Amalie Marschall mit der Zither. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.