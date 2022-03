Magnus Dauner: „In 80 Rhythmen um die Welt“

Der „Rhythmus Tourist“ und Allgäuer Schlagzeuger und Perkussionist Magnus Dauner möchte am Freitag, 11. März, sein Publikum auf eine Reise durch die Rhythmen dieser Welt mitnehmen. Seine Liebe zum wohl ältesten Instrument der Welt – der Trommel – wurde schon im Kindesalter geweckt. Seit einer Reise nach Indien zieht es ihn rund um den Globus, immer auf der Suche nach neuen Rhythmen, neuer Musik, neuen Geschichten. Auf der Bühne gelingt ihm ein Mix aus musikalischer Brillanz, Unterhaltungswitz und Kreativität. Dauner versteht es seinen Schlaginstrumenten Melodien zu entlocken und die Charaktere unterschiedlicher Rhythmen aufzuzeigen. Ob mit der südindischen Mridangam, der afrikanischen Djembe, dem klassischen Schlagzeug oder einfach nur mit der Stimme, Rhythmus verbindet die Menschen. Für Tettnang hat er ein neues interaktives Format entwickelt, bei dem das Publikum nicht nur zuhört, sondern in das musikalische Geschehen eingebunden wird. Beginn der Veranstaltung im Montfort-Gymnasium Tettnang ist um 19.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf beim der Touristinformation Freitag 12 Uhr, an der Abendkasse und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.