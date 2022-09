Magie mit Buchstaben krönt das Finale des Sommerleseclubs

Die Stadtbücherei zieht eine positive Bilanz zur Sommerferienaktion „Heiß auf Lesen“. Mehr als 110 Tettnanger Mädchen und Jungs haben in den Ferien mitgemacht und 800 Bücher gelesen. Zum großen Finale am Samstag waren annähernd 100 Kinder und Eltern in die Bücherei gekommen. Sie wurden bestens unterhalten mit dem Programm „Eselsohren - Ein Getrixe für alle, die schon lesen können“. Als schusseliger und vergesslicher Zauberer sorgte Urs Jandl nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen für Lacher und Gekicher. Buchstaben aus den Namen der kleinen Gäste verschwanden (von „Hannah“ zu „Annah“) und tauchten wieder auf, der Kochlöffel verwandelte sich in einen Zauberstab, und weitere verblüffende Zaubertricks rissen alle von den Sitzen.

Als Losfee zog der Mann aus München im Anschluss die Hauptpreise der Sommerleseaktion. Aber dank der großzügigen Spenden der Tettnanger Firmen erhält jedes Club-Kind einen Preis. Einen Sonderpreis loste er zudem für ein Bild aus, denn zu „Heiß auf Lesen“ gehörte auch die Einladung, Bastelarbeiten oder Bilder zu den Büchern einzureichen. Alle Arbeiten können in der Stadtbücherei oder auf deren Homepage bewundert werden.

Der Leseclub wird von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Tübingen koordiniert und von jeder Bibliothek vor Ort für ihr Publikum gestaltet. In Tettnang haben viele Jungs aktiv mitgemacht und so viel gelesen wie die Mädchen.

Kinder und Eltern haben der Bibliothek viel positives Feedback ausgesprochen, sowohl für die Sommeraktion als auch für das furiose Finale.