Märchenhaft durchs Neue Schloss Tettnang

Eine sagenhafte Führung durch das Neue Schloss Tettnang bietet die Tourist Information am Samstag, 21. August, um 15:30 Uhr an. Präsentiert wird ein Rundgang durch eine zauberhafte Barockzeit mit lustigen und nachdenklichen Sagen, Fabeln und Märchen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Räume im Schloss sind prachtvoll gestaltet und eingerichtet. Spannend ist der genaue Blick auf die Ausstattungsgegenstände wie Schränke und Stühle, Wandteppiche, Gemälde und Stuckaturen.

Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, bittet die Tourist Information um Anmeldung bis Freitag, 20. August, 16 Uhr, unter Telefon 07542 / 51 05 00. Ab Samstag, 19. August, melden sich Interessierte ab 11 Uhr an der Schlosskasse unter Telefon 07542 / 51 91 46 an. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro pro Person, ermäßigt 5 Euro. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt vier Personen.