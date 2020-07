Mädchen und Jungs sind „Heiss auf Lesen“

Lesen und mit etwas Glück einen tollen Preis gewinnen – so lautet das motivierende Konzept der Aktion für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. „Muss man sich eigentlich genau an die Altersgrenze halten?“, fragen Eltern und Kinder immer wieder. „Nein“, erläutert Sandra Mavely von der Tettnanger Kinderbibliothek. „Natürlich können auch jüngere Leserinnen und Leser oder etwas Ältere mitmachen. Nur die Auswahl der Bücher orientiert sich in etwa an der Altersgruppe acht bis zwölf Jahre. Es würde wenig Sinn machen, für 15-Jährige Erstlesebücher anzubieten oder für Erstleser dicke Jugendromane.“

Für jedes Club-Buch haben die Kinderbibliothekarinnen ihrer Pressemitteilung zufolge eine Frage entwickelt, die man auf der letzten Seite findet. Das Beantworten der Frage gehöre zum Konzept und mache den Kindern viel Spaß. So zeigen sie, dass sie ein Buch wirklich gelesen haben und für jede richtige Antwort dürfen sie ein Los in die Tombolabox werfen. Wer viel liest, hat bessere Gewinnchancen. Viele Kinder sind mit Leidenschaft dabei und lesen den ganzen Sommer über ein Buch am anderen. „Das ist allerdings keine Voraussetzung fürs Dabeisein“, erklärt Sandra Mavely. „Auch wer weniger Bücher liest, gehört dazu.“

Wer mitmachen möchte, kann sich ab sofort in der Stadtbücherei anmelden und erhält dabei ein Club-Heft. In diesem Club-Heft befinden sich Antwortzettel zum Ausfüllen und Abgeben. Ab 14. Juli warten die prall gefüllten Regale mit den Club-Büchern auf die Kinder und können ausgeliehen werden.

Die Kinderbibliothek hat von Geschäften aus Tettnang und der Umgebung zahlreiche Preise erhalten, die je nach Entwicklung der Corona-Pandemie mit „Zauberer Mirakuli“ bei der Abschlussveranstaltung am Samstag, 19. September um 10.30 Uhr verlost werden. Sollte eine öffentliche Veranstaltung nicht erlaubt sein, gibt es trotzdem eine Verlosung und alle Preise werden an die Club-Mitglieder weiter gegeben.

„Heiß auf Lesen“ ist ein baden-württembergweites Projekt, das vom Regierungspräsidium Tübingen aus über die Staatliche Fachstelle für Bibliothekswesen gesteuert wird, wie es in der Pressemitteilung der Stadtbücherei weiter heißt. Die Stadtbücherei rechnet damit, dass in diesem Jahr noch mehr Kinder als in den Vorjahren dabei sein werden. Durch die Corona-Einschränkungen wird gerade auch in der Kinderbibliothek mehr ausgeliehen als früher. Selbst mancher Lesemuffel entdeckt das Lesen für sich. Deshalb hat die Kinderbibliothek in diesem Jahr besonders viele neue, attraktive Titel angeschafft. Ob witzig, spannend, nachdenklich, abenteuerlich, aufregend oder magisch: Es sollte für jeden Lesegeschmack etwas dabei sein.