Mit seine „Liedle“ und seinem „Lettegschwätz“ aus den vergangenen fünf Jahren hat Frieder Hahn am Samstagabend im „Kulturzentrum Oberschwabens“, dem „Kreuz“ in Tannau, unterhalten. Dorthin kommt er mittlerweile im fünften Jahr mit seiner „Goschakunst“, für alle die, die des Schwäbischen mächtig sind. Und das waren erneut viele.

Norddeutsche („Schnellschwätzer“) und Badener („Ostfranzose“) hätten es schwer gehabt, Frieder Hahn zu folgen, als er „in höchst geschwollenem Niveau“ in schwäbischer Mundart verwöhnte und mit seinem Schifferklavier eine Rundreise durch den Irrgarten der schwäbischen Mentalität unternahm. Angehörige beider Landsmannschaften outeten sich denn wohlweislich nicht, so dass sich der „Bodasee-Schwob“ ganz unter seinesgleichen wähnte und die volle „Schwaben-Power“ abfeuerte. „So schee sind andre Sproche net“, meinte er, als er die Hymne auf die schwäbische Sprache intonierte und gestand, „i mog net woanderschd sei“.

„Saumäßig wichtige Wörter“ wie „kenna, mega oder sotta“ lehrte er sein Publikum im „Kreuz“, das sich freilich kenntnisreich zeigte und auch verstand, wenn er meinte: „die wo kenna sotte solle und wella derfe“. Nix für de Schwob sei, wenn er als ohnehin Maulfauler zum Sprechen „sei Maul spitzig mache muss“. Verstanden hat der Saal auch die Bedeutung der schwäbischen Anordnung: „Mach’s Fenschda zu s’werd fenschda“.

Unbekannt seien im Schwobaland die Begriffe Erotik und Sex, „des dud ma oda dud ma it“. Er berichtet von „Krankete“ (Krankheiten), der blauen Pille, deren Verkauf bei Apotheken wie geschmiert laufe und schmerzempfindlichen Männern („dä Babbe isch krank“, allein wenn man vermute, dass er bluten könnte). Unerschöpflich nennt er das Thema Frauen („wenn die schweige, hot des was zu sage“). Was bei der Paula nicht vorkommt, denn die vom Karl hot e „Maschinegwehrgosch“. Die Seitenbacher-Müsli-Anpreisung gefällt dem Frieder Hahn gar nicht. „Wie kann ma bloß so ä grauehafte Werbung mache“? Den „Hopfenbrocken-Rock“ packte er aus und erinnert sich wehmütig an die Zeiten, als in Tettnang nach dem Hopfenbrocken der Bevölkerungszuwachs Monate später zweistellig war. Heute sei das Hopfenbrocken sogar in Kau ziemlich mau.

Der „Bodasee-Schwob“ war wieder einmal im Kino, saß hinter einer aufgebrezelten Blondine, hatte lange aber keine Ahnung, wie die von vorne aussah. Weil er das aber unbedingt wissen wollte, blies er „in sei Chips-Gugge“, ließ sie platzen und schaffte es, dass sich die Dame umdrehte. Sein Urteil: „S’isch besser, du gugsch net jeder ins Gsicht“. Künftig sitzt er deshalb übrigens in der ersten Reihe. Früher war alles besser, da war er mit seinem Moped unterwegs und hat viele Leute kennengelernt. Das gibt’s im Zeitalter von „Facebook“ nicht mehr, bedauert er. Er berichtete musikalisch unterlegt von seinen einstigen Bekanntschaften von „Wange ra“ über Lotteweiler, Meckebeure, Bürgermoos oder Schlatt bis Frastanz, und Preußen im schwäbischen Asyl.

Er weiß, dass Schwaben „Nass-Esser“ sind (Suppe und Soß’), schwärmt vom Kartoffelsalat „vun dä Mame“, und fragt: „wieviel muss ma trinke, um auf 1,4 Promille zu komme“? Die Antwort: „Drei Tag nix“. Er singt von der Party Ü 80 und „dä Schwob“ kann’s auch sentimental, wenn er anstimmt: „Fang da doch ä Sternle un dues in ä Bixle“.

Mit seinem Publikum war Frieder Hahn „mehr als zufrieden“. Den Männern gab er mit auf den Heimweg: „Machet Sie was ihr Frau sagt gern, sonschd müsset Sie’s ungern due.“