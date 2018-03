Mütter aus einer besonderen Perspektive

Bereits 2017 wurden in der Logopädischen Praxis Katja Kristin Ulrich, Bahnhofstraße 16 in Tettnang, Porträts präsentiert; damals unter dem Aspekt des Alterns und Zurückblickens. Ab 8. März, dem internationalen Frauentag, werden erneut Fotografien zu sehen sein, jeweils Montag bis Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr. Statt älterer Menschen mit ihren Jugenderinnerungen bildet Menschenfotografin Lena Reiner hingegen Mütter ab: schwanger, mit Baby, beim Stillen. Ihr Ziel dabei? „Das Natürlichste der Welt wieder als solches begreifbar zu machen“, so Reiner.

Spuren einer Schwangerschaft am Körper seien keineswegs ein Versagen, ganz im Gegenteil. Die Fotos ohne Retusche sollen einen kleinen Teil dazu beitragen, Mütter in all ihrer körperlichen Vielfalt und gleichzeitig in voller Schönheit und Stärke zu zeigen. „Die Reaktionen der Mütter selbst waren bereits wunderschön. Wie so oft hat sich gezeigt: Die Selbstwahrnehmung vieler Frauen ist negativ verzerrt. Auf den Fotos erkennen sie dann, dass die angeblichen Makel gar nicht das sind, was sie (optisch) ausmacht oder mitnichten Makel.“ Mehr noch zeigen die Bilder Mutter-Kind-Momente, die ungestört wirken, unbeobachtet, liebevoll.