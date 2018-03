Männerchor Kau ehrt aktives Gründungsmitglied

Eine äußerst seltene Ehrung hat der Vorsitzende des Männerchors Kau, Markus Marschall, bei der diesjährigen Hauptversammlung vorgenommen. Gründungsmitglied Konrad Wolf erhielt den Ehrenbrief des oberschwäbischen Chorverbandes.

Zudem wurde Mitglied Gebhard Probst mit der goldenen Nadel und Urkunde des deutschen Chorverbands für 60 Jahre Sängertätigkeit geehrt. Mit einigem Abstand – für 30 Jahre Chorgesang – wurde Heiner Breit ausgezeichnet. Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Andreas Kaistra, Herbert Kisskalt und Jörg Müller die bronzene Ehrennadel.

68 Mitglieder, davon 20 Aktive

Aus den vorgetragenen Berichten war zu entnehmen, dass der Verein im vergangenen Jahr 68 Mitglieder, davon 20 Aktive, hatte. Im Berichtszeitraum trafen sich die Sänger zu 62 Zusammenkünften, wie Proben, Auftritte und einem Ausflug. Die Kassenlage des Vereins sei gut und stabil, heißt es in einem Bericht des Männerchors. Eine saubere und übersichtliche Kassenführung bestätigten die Kassenprüfer. Von einem erfolgreichen Jahr des Chors berichtete die Chorleiterin Gisela Scharnagl. Der Wermutstropfen: Sie werde den Verein zum 1. Mai verlassen. Als ausgebildete Gesangslehrerin hat sie im Bregenzer Wald ein neues Aufgabengebiet erhalten und könne dies und die Chorleitung nicht mehr terminlich unterbringen. Sie habe sich in den vergangenen beiden Jahren in diesem kleinen aber feinen Verein wohlgefühlt und bedankte sich für diese schöne Zeit.

Bemerkenswert am Männerchor sei, so Erich Hornstein, der die Entlastung vornahm, dass dieser sich in der aktuellen Zeit behaupten kann. Viele andere größere Chöre hätten aufgegeben. Mit neueren Stücken und neuem Schwung gehen die Sänger die Zukunft an, heißt es im Bericht weiter. Dem Verein wünschte er weiterhin viel Glück, auch bei der Suche nach einem Chorleiter. Die Entlastung war einstimmig. Nach dem Schlusslied endete der offizielle Teil.