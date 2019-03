Männer und Tenöre unterhalten im Hopfengut am „Klavier mit Bier“

Das Ensemble „Männer und Tenöre“ ist am Freitag, 29. März, zu Gast im Hopfengut in Tettnang. Die Sänger unterhalten die musikalische Bierprobe mit launigen Liedern, philosophisch tiefgründigen Bonmots und allerlei sinnigen und unsinnigen Tipps und Tricks rund ums Bierverkosten. Zu den Liedern werden verschiedene Biere des Hopfenguts vorgestellt. Anmeldung unter Telefon 07542 / 95 22 06 oder per E-Mail an mail@hopfengut.de. Eine Bierprobekarte kann an der Abendkasse erworben werden. Foto: Männer und Tenöre