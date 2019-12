Männer erleben Wanderexerzitien in der Negev

Zusammen mit Pfarrer Rudolf Hagmann am Martinstag machten sich 25 Männer auf, um fünf Tage in der Wüste Negev zu wandern. Das Abenteuer begann am Grabe von Ben Gurion, heißt es in der Pressemitteilung des Pfarramts St. Gallus. Die erste Wegstrecke führte nach einem steilen Abstieg in das Zin-Tal, das einmal die südliche Grenze des Landes Israel bildete. Dann die erste Übernach-tung unter freiem Himmel, der drei weitere folgen sollten, heißt es weiter. Für Essen und das lebensnotwendige Wasser war jeweils gesorgt. In den kommenden vier Tagen ging es in praller Sonne und kühlendem Schatten bergauf und bergab. Man rastete in kleinen Oasen, traf Wanderer, mit denen man für kurze Zeit die Gemeinschaft teilte. Am vorletzten Tag wurde der Ramon-Krater mit einer außerordentlichen botanischen Vielfalt erreicht, bevor es wieder langsam in die alte, von Autos und Lärm geprägte Welt zurückging, erklärt das Pfarramt St. Gallus. In der Nacht brachte der Bus alle in den Kibbuz Es folgte ein Gedi mit einem Tag Entspannung am Toten Meer. Es handelte sich aber nicht nur um eine Erlebnisreise durch die Wüste, deren Geologie und Botanik Benaja Blum, der israelische Führer, anschaulich erklärte, wie er auch die biblischen Bezüge der Wanderung des Volkes Israel auf dem Weg in das Gelobte Land aufwies. Geprägt war der Weg von dem Gedanken von Wanderexerzitien. Pfarrer Hagmann leitete jeden Tag mit einer geistlichen Betrachtung ein. Mit Liedern und einem Tagessegen ging es dann mit Schweigen hinein in den Tag.

Es war eine erlebnisreiche Reise mit einer Wanderung von fast 80 Kilometern bei Temperaturen von bis zu 36 Grad Celsius, geprägt von der gewaltigen Natur und der biblischen wie der heutigen Geschichte des Landes, erklärt das Pfarramt. Am Schluss waren die inneren Erfahrungen, die jedes Mitglied der Gruppe machen konnte, das Erlebnis der Gemeinschaft, die nur miteinander ihre Ziele erreicht, mindestens ebenso beeindruckend wie das Erlebnis der Wüste.