Mädchen schnuppern ifm-Luft

Ein voller Erfolg ist eigenen Angaben zufolge der Girls’ Day an den ifm-Standorten in Tettnang und Essen gewesen. 39 Teilnehmer erlebten einen spannenden Tag, der vor Infos nur so strotzte.

In Tettnang wurde den Mädchen von 8.30 bis 12.30 Uhr ein abwechslungsreiches Programm geboten. Der Tag startete mit einer Unternehmenspräsentation, bei der die Mädchen auch die Möglichkeit hatten, einige ifm-Produkte in die Hand zu nehmen und genau zu betrachten.

Durch verschiedene Applikationsbeispiele wurden den Mädchen dabei auch die Einsatzmöglichkeiten der ifm-Sensoren vorgestellt.

Nach der Frühstückspause startete das Spiel „Ausbildungsberufe unter der Lupe“. Dabei stellten die ifm-Azubis ihre Ausbildungsberufe ausführlich und spielerisch vor und die Teilnehmerinnen konnten in einem persönlichen Gespräch alle offenen Fragen klären.

Im Anschluss folgte eine Unternehmensführung durch die technischen Produktionshallen von ifm. Schlussendlich wurde der Tag – wie auch am Standort in Essen – auch mit einem Gruppenbild beendet. An beiden Standorten war der Girls’Day ein voller Erfolg und die Unternehmensgruppe freut sich schon jetzt auf das nächste Jahr, heißt es abschließend