Mächtiger Tannenbaum schmückt den Montfortplatz

Jetzt kann Weihnachten kommen: Am Montag haben die Mitarbeiter des Tettnanger Bauhofs auf dem Montfortplatz vor dem Rathaus einen Weihnachtsbaum aufgestellt.

In diesem Jahr wird der Rathausvorplatz in der Weihnachtszeit von einem besonders stattlichen Exemplar von Baum geschmückt. Rund 50 Jahre alt ist der Baum geworden, bevor er zum Weihnachtsbaum wurde. Er war zuvor noch in der Hochstraße verwurzelt. Der Tannenbaum war um die 30 Meter hoch und wog mehr als fünf Tonnen. Wie schon im vergangenen Jahr brauchte es einen Schwerlastkran, um den Baum aufzustellen. Jetzt folgen die restlichen Verzierungen und letzte Feinarbeiten, bevor die weihnachtliche Stimmung auf dem Montfortplaz vollständig ist. Auch in der restlichen Innenstadt weihnachtet es bereits: Ein etwas kleinerer Baum als vor dem Rathaus schmückt bereits den Bärenplatz und auch die Leuchtelemente über den Straßen hängen schon. Die Bäume sind dabei stets Spenden von Privatpersonen.