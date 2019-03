Lux-Trio spielt Werke von Haydn, Dvořák und Smetana

Das Lux-Klaviertrio gibt am Sonntag, 24. März, ab 18 Uhr ein Konzert im Rittersaal des Neuen Schlosses. Um 17.15 Uhr fürht Gerd Kurat in das Konzert ein. Die Mitglieder des Lux Trio, Jae Hyeong Lee (Violine), Hoon Sun Chae (Violoncello) und Eunyoo An (Klavier) besuchten bereits gemeinsam die Yewon School und die Seoul Arts High School in Korea. Danach trafen sie sich in Berlin wieder und spielen seit 2014 als Trio. An der Hochschule für Musik und Theater München haben sie ihre Studien mit Professor Dirk Mommertz, Professor Christoph Poppen und an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin mit Professor Eberhard Feltz fortgesetzt. An dem Abend spielt das Trio Joseph Haydns Klaviertrio Es-Dur, Hob. XV: 29, Antonín Dvořáks Klaviertrio Nr. 4 e-Moll, op. 90 sowie Bedřich Smetanas Klaviertrio g-Moll, op. 15.

Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt elf Euro. An der Abendkasse 24 beziehungsweise zwölf Euro. Tickets sind erhältlich im Tourist-Infobüro, Montfortstraße 41, Telefon 07542 / 510500 oder per E-Mail an tourist-info@tettnang.de.