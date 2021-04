Luther-Gemeinde geht auf Osterweg

In diesem Jahr lädt die Martin-Luther-Gemeinde Tettnang ein zu einem Osterweg. Unter dem Motto „Mit den Emmausjüngern unterwegs“ hat das Kinderkirchteam gemeinsam mit Pfarrerin Kleinknecht einen Osterweg in und um Tettnang vorbereitet. Der Weg ist laut Mitteilung für alle Generationen gut begehbar, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Er dauert 25 bis 30 Minuten, startet zunächst am Haupteingang zum Gemeindesaal des Martin-Luther-Gemeindehauses. Die Schlosskirche Tettnang bildet den Abschluss dieses besonderen Weges, der die Botschaft von Ostern nacherleben lässt. Die sechs Stationen können vom 4. bis 11. April1 ganz selbstbestimmt begangen werden. An jeder Station ist ein Bild und kurzer Abschnitt der Emmausgeschichte angeschlagen, dazu gibt es vor Ort Aktionsmöglichkeiten, Bastelanregungen und Impulse zum Mitnehmen. Bitte einen eigenen Stift zum Schreiben mitbringen.

An einer Station besteht die Möglichkeit Rast zu machen. Darum sind alle eingeladen, für den Emmausweg ein kleines Proviant mitzunehmen.