Lucha besucht Elektronikschule

Zum EU-Projekttag an Schulen am Montag besuchte Baden-Württembergs Minister für Soziales und Integration, Manne Lucha (Bündnis 90/Die Grünen), die Elektronikschule in Tettnang. Der Projekttag findet jährlich statt und wird von der Bundesregierung organisiert. Er hat das Ziel, junge Menschen aus erster Hand über Europa und Politik zu informieren und zu begeistern. Durch die derzeitige Brexit-Diskussion und die bevorstehenden Europawahlen sei das Thema dieses Jahr besonders interessant, heißt es im Presseschreiben. Demnach antwortete Lucha auch auf kritische Fragen der Schüler eine Stunde lang authentisch und informativ.