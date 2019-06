LTS heimst Preis ein

Die LTS Licht & Leuchten GmbH ist mit dem German Brand Award 2019 in Gold ausgezeichnet worden. Wie das Tettnanger Unternehmen mitteilt, gewann LTS in der Kategorie Excellent Brands „Lighting“ als beste Produkt- und Unternehmensmarke in ihrer Branche. Das Unternehmen hat sich gegen neun internationale Bewerber durchgesetzt.

Der Award in Gold hat LTS für den Relaunch der Marke erhalten. In einem umfassenden Entwicklungsprozess entschied man sich für die Neupositionierung und Emotionalisierung der Marke, heißt es weiter. Das Logo symbolisiere Kelch, Diamant, Herz sowie Leuchtenkörper und Reflektor zugleich. Es vereine die drei Buchstaben L, T und S. Die neuen Farben – Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot und Pink – sollen Dynamik ausstrahlen.

In nur sechs Projektmonaten wurde der Relaunch realisiert. Dieser umfasst auch den neuen Webauftritt und alle Printmedien.