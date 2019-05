Love, Peace und Blasmusik in Krumbach

Der Musikverein Krumbach veranstaltet am Pfingstwochenende das schon traditionelle Pfingstfest in der Reithalle in Krumbach. Unter dem Motto: „Love-Peace-Blasmusik“ geht es von Freitag bis Montag, 7. bis 10. Juni, in die Reithalle nach Krumbach. Die Krumbacher Musikanten freuen sich laut einer Vorschau auf viele Gäste – mit oder ohne Schlaghose. Los geht’s am Freitagabend mit BlechXpress, 2-Takt Brass, Allgäu Brass und Dorfkind. Der Sonntag beginnt mit der Musikkapelle Eriskirch gefolgt von der Musikkapelle Althengstett. Abends steigt dann die große „Love-Peace-Blasmusik-Show“ mit der Verleihung des Goldenen Stimmrohrs 2019, dem Jungmusikantentanz und dem Männerballett, ist der Vorschau zu entnehmen. Am Montag spielt die Musikkapelle Pfärrich zum Festausklang. Weitere Infos: www.musikverein-krumbach.de Foto: MV Krumbach