Loreto-Turnier steigt am 12. Januar

In der Tettnanger Carl-Gührer-Halle sind beim traditionsreichen Turnier des FC Loreto am Samstag, 12. Januar, erneut die Hobbyfußballer am Start. 16 Teams messen sich ab 9 Uhr, darunter auch die ersten Vier aus dem Vorjahr mit Titelverteidiger Zack Bumm, den Sportfreunden Oettinger, Niemand und Cincinnati Kid. Nach der Vorrunde, die in vier Vierergruppen absolviert wird, geht es über die Zwischenrunde in die K.o.-Phase. Das Endspiel steigt gegen 17 Uhr. Für Bewirtung ist den Tag über gesorgt.