Loreto Kindergarten feiert Neu-Einweihung

Der Loreto Kindergarten ist in diesen Tagen 143 Jahre alt geworden. Er ist der älteste Kindergarten in Tettnang und laut Mitteilung wohl auch einer der Ältesten in Württemberg. Nach seinem Abriss und einem Neubau aus Holz wurde er als fünfgruppige-Kita am 2. Juli neu eingeweiht.

Kinder, Eltern, Handwerker und viele Ehemalige waren zur Einweihungsfeier und zum anschließenden Tag der offenen Türe gekommen. Diakon Michael Hagelstein dankte den Beteiligten Unternehmen und der Stadt Tettnang, die die Bauherrschaft in den letzten zwei Jahren übernommen hatte, für das gelungene und nachhaltige Gebäude.

Im April sind die Kinder und Erzieherinnen in die neue Kita eingezogen. Nach der offiziellen Schlüsselübergabe durch den Generalübernehmer an Herrn Schwarz von der Stadt Tettnang und von diesem an die Kirchengemeinde Sankt Gallus mit Pfarrer Riedle und der Kita-Leiterin Frau Gawenda, segnete Pfarrer Riedle die neue Kindertagesstätte, die Kinder und Erzieherinnen.