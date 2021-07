Lorenz Murray erspielt sich die Höchstpunktzahl

Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Calw haben sich am vergangenen Wochenende vier junge Musikschüler der Städtischen Musikschule Tettnang hervorragende Preise erspielt. Der gerade erst zwölf Jahre alt gewordene Lorenz Murray erzielte sogar die höchstmögliche Punktzahl von 25 Punkten in seiner Altersgruppe II.

Lorenz lernt ebenso wie Marleen Brandys, die sich tolle 23 Punkte erspielt hat, erst seit drei Jahren Trompete, was umso mehr für die Leistung der beiden Musiktalente spricht, wie die Musikschule mitteilt. Mit viel Engagement haben sie dabei ihre beiden Lehrer Swen Pech und Karlheinz Vetter auf dem Weg zum Regionalwettbewerb und weiter bis zum Landeswettbewerb begleitet. In den höheren Altersgruppen bedeutet eine beim Landeswettbewerb erspielte Punktzahl zwischen 23 und 25 Punkten nicht nur einen ersten Preis, sondern auch eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb. Da die jungen Musiker der Altersgruppe II aber erst zwischen zehn und zwölf Jahre alt sind, endet der Wettbewerb in diesem Alter auf Landesebene. Umso wichtiger sei dadurch die Tatsache, dass eine derart hohe Punktzahl bedeute, dass diese jungen Musiktalente nicht nur zu den besten Jungmusikern des Landes Baden-Württemberg gehören, sondern die Juroren ihre großartige Leistung auf Bundesniveau sehen.

Weiterhin erspielten sich jeweils einen starken zweiten Preis Carlotta Plomin mit 22 Punkten in der Wertung Duo Klavier und Streichinstrument (Lehrer: Jürgen Jakob), und Arizue Knecht mit 20 Punkten auf ihrer Gitarre (Lehrerin: Regine Hoch-Shekov).

Die erfolgreichen Jungmusiker aus Tettnang (von links, oben): Marleen Brandys, Lorenz Murray, Arizue Knecht; (unten): Swen Pech, Regine Hoch-Shekov.