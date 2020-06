Lokale Clubs spenden für neues Palliativzimmer im Krankenhaus Tettnang

Jeder wünscht sich, im Kreise der Familie zu sterben. Tatsächlich aber sterben mehr als die Hälfte der Menschen in Krankenhäusern, schreiben der Lions-Club Tettnang Montfort und der Rotary-Club Friedrichshafen-Tettnang in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die bisherige Betreuung von Sterbenden in Krankenhäusern sei allerdings meist noch von zufälligem Bemühen und vom Zeitdruck abhängig, so die Clubs weiter. Nach dem Tod wird der Verstorbene so bald wie möglich dem Bestatter übergeben. Um den Angehörigen die Möglichkeit zu geben, den Sterbenden in den letzten Tagen und Stunden in einer geschützten, intimen Atmosphäre zu begleiten und vom Verstorbenen ohne Hast in Ruhe Abschied nehmen zu können, ist im Krankenhaus Tettnang der Wunsch nach einem geschützten, familiären Raum entstanden, einem sogenannten Palliativzimmer.

Es handelt sich dabei um ein vorhandenes Patientenzimmer mit Nasszelle in der Inneren Abteilung, in dem, in geschützter Atmosphäre, der Sterbende mit seinen Angehörigen die letzten Tage oder auch nur Stunden zusammen sein kann, und wo, auch nach dem Tod, eine Zeit lang für die Angehörigen die Möglichkeit besteht, Abschied zu nehmen. Eine Finanzierung über öffentliche Gelder vom Staat oder den Kostenträgern ist nicht vorgesehen. Zusammen mit dem Förderverein der Klinik Tettnang engagierten sich deshalb der Lions-Club und der Rotary-Club, um die Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Gemeinsam steuerten die beiden lokalen Clubs circa 5000 Euro zu dem Vorhaben bei.

„Wir helfen so mit, hier vor Ort ein menschenwürdiges Abschiednehmen gerade auch in Kliniken zu ermöglichen“, so die beiden Präsidenten der Clubs Bernd Boolzen (Lions) und Hermann Wieland (Rotary).