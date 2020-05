LMDSH im Flieger-Livestream

Bereits das dritte Livestream-Konzert geht am Donnerstag, 28. Mai, ab 21 Uhr im Tettnanger Flieger über die Bühne. Dominik und Mathi von den Domestik Violets sind schon mehrmals im Flieger aufgetreten. Mit dem Drummer Andi Ogger nennt sich das Projekt nun LMDSH („La Manera De Ser Hermano”), was übersetzt werden kann mit „Die Art Brüder zu sein“ oder auch „Die Art zu sein, Bruder“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Und fröhlich weiter: „Wie ist es mit zwei Tönen, die einen Akkord bilden? Brauchen tun sie sich nicht, denn auch einzelne Töne leben. Der Akkord aber, noch vereint mit einem dritten Ton, wird voll. Die Oktave füllt sich. Die Aufmerksamkeit auf jeden einzelnen verliert sich, das Gebilde strahlt andersartig neu. Prosit!“ LMDSH spielen Funk, Soul, Blues, Gipsy, Samba und Space.