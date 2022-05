Offenbar die Maße seines Fahrzeugs hat ein 57-jähriger Lastwagenfahrer am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr unterschätzt, als er auf das Gelände einer Tankstelle in der Lindauer Straße in Tettnang fuhr. Der Anhänger streifte in der Folge die Zapfsäulen-Überdachung, wodurch am Hänger sowie am Dach jeweils etwa 2000 Euro Sachschaden entstand, wie die Polizei mitteilt.