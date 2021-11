Lkw-Fahrer beschädigt Lüftung und flieht

Nachdem ein Lastwagenfahrer am Montagmorgen gegen 5 Uhr beim Warenanliefern in der Essacher Straße in Tettnang einen Lüfter auf dem Gelände eines Lebensmittelmarkts touchierte und die Beschädigung danach nicht meldete, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht.

Laut Pressemitteilung der Polizei fiel der Schaden in Höhe von rund 5000 Euro erst am Nachmittag auf. Nachforschungen brachten die Polizei auf die Spur des Unfallflüchtigen, der nun mit einer Strafanzeige rechnen muss.