Live-Karaoke mit der Band Sir Price

Im Tettnanger Musikcafé „Flieger“ ist am Samstag, 22. Februar, ab 20 Uhr die Bühne frei für Sänger jeglicher Couleur. Die in der Region bekannte und beliebte Band „Sir Price“ wartet mit einem Repertoire von über 300 Songs auf alle, die einmal mit einer Band auftreten möchten. Das Alter spielt hier keine Rolle. Das Repertoire von „Sir Price“ reicht quer durch viele Stilrichtungen: Soul, Rock, Pop, Funk – in Englisch, aber auch in deutscher Sprache. Die Texte aller Songs liegen für die Sänger bei der Veranstaltung vor. Dem Publikum verspricht die Live-Karaoke mit „Sir Price“ Party-Stimmung und Hörgenuss durch musikalische Abwechslung und eine virtuose Band – und die Chance, bei Neuentdeckungen live dabei zu sein. Weitere Infos online unter www.flieger-tettnang.de Foto: Veranstalter