Literaturvereinigung prämiert lyrische Texte und Prosa

Schon zum neunten Mal schreibt die literarische Vereinigung Signatur e.V. zusammen mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG einen Förderpreis für Literatur aus, der mit 1000 Euro dotiert ist. Das diesjährige Thema lautet „zum Glück“.

Die Partner laden Autorinnen und Autoren mit Wohnsitz in der Bodenseeregion sowohl in Deutschland, Österreich wie auch der Schweiz und in Oberschwaben oder dem Allgäu ein, bisher unveröffentlichte Texte in Lyrik oder Prosa einzusenden. Diese müssen in deutscher Sprache verfasst und dürfen bisher noch nicht veröffentlicht sein – auch nicht im Internet. Einsendeschluss ist am Dienstag, 30. Juni, erklären die literarische Vereinigung und die Volksbank in der Pressemitteilung.

Eine unabhängige Jury wählt aus allen Beiträgen die drei besten aus. Die Gewinner sollten bei der Preisverleihung am Dienstag, 20. Oktober, in der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG in der Filiale Tettnang anwesend sein und den eigenen Text vortragen. Den drei Gewinnern winken Preise in Höhe von 500, 300 und 200 Euro. Über die Platzierung der drei Texte entscheidet das Publikum der Preisverleihung, heißt es in der Mitteilung weiter.