Lionsclub verkauft Waffeln, Kaffee und Wurst auf dem Städtlesmarkt

Die Mitglieder des Lionsclub Tettnang Montfort scharren mit den Hufen: Sie wollen nach der langen Corona-Pause endlich wieder etwas für gemeinnützige Zwecke tun, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb sind sie am Samstag, 8. August, von 8 bis 12 Uhr auf dem Tettnanger Städtlesmarkt vor der Metzgerei Gössl und verkaufen Waffeln, Kaffee und Wurst mit Wecken. Der gesamte Erlös kommt in Form eines Gutscheins für Sportgeräte der Jugend des TSV Tettnang zugute, erklärt der Lionsclub.