Lionsclub unterstützt Kinderkrebshilfe

Der Lionsclub Tettnang Montfort unterstützt die Urmel Kinder-Krebshilfe e.V. Tettnang in diesem Jahr mit 2000 Euro. Darüber freuen sich besonders die Vorsitzende Ursula Zamorano und Lionspräsident Bernd Boolzen, der den Betrag mit dem Lions-Spendenbeutel symbolisch überreicht.

Urmel braucht dringend finanzielle Unterstützung für die Einrichtung von Kinderzimmer, für Reittherapien und vieles mehr, heißt es in der Pressemitteilung. Zur Zeit werden rund 30 erkrankte Kinder und deren Familien unterstützt. Sieben ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen sich bei diesem Hilfsprojekt unter dem Motto „Hilfe, die ankommt" und brauchen dringend personelle Unterstützung. Urmel arbeitet mit den Krankenhäusern und Seelsorgern eng und vertrauensvoll zusammen und erfährt so, wo Hilfe dringend nötig ist. Das Geld stammt aus der Lions-Lotterie mit dem Betonmischer am Bähnlesfest, erklärt der Lionsclub Tettnang.