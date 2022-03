Lionsclub Tettnang Montfort startet Osteraktion

Wie im vergangenem Jahr bietet der Lionsclub Tettnang Montfort wieder hochwertige Osterhasen nett verpackt im Osternest für je sieben Euro an. Die gesamten Einnahmen kommen gemeinnützigen, humanitären Zwecken vorwiegend im Altkreis Tettnang zugute, heißt es in einer Mitteilung des Lionsclubs. Insgesamt suchen 1000 Osterhasen neue Besitzer und freuen sich über strahlende Kinderaugen, heißt es weiter.

Die Osterhasen werden ab kommendem Samstag, 19. März, bis zum 9. April jeweils von 8 bis 12 Uhr auf dem Städtlesmarkt in Tettnang angeboten. Weitere Möglichkeiten zum Kauf - solange Hasen vorrätig sind - sind auf dem Markt in Langenargen, an den Donnerstagen, 24. und 31. März und am 7. April, jeweils von 8 bis 13 Uhr, und auf dem Markt in Eriskirch am Freitag, 25. März, sowie auch am 1. und 8. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Im vergangenen Jahr hat der Lionsclub Tettnang über 20 000 Euro für gemeinnützige Zwecke ausgegeben. Eine Aufstellung der größten Einzelposten können sich Interessierte an den Verkaufsständen anschauen. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat der Club nach eigenen Anagaben rund 166 000 Euro gemeinnützig ausgegeben. Von diesem Betrag blieben rund 80 Prozent im regionalen Bereich.