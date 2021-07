Lionsclub Tettnang Montfort feiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. April 2011 wurde der Club von 20 Männern und acht Frauen, darunter sechs Ehepaare, feierlich gegründet und mit einer festlichen Charterfeier mit vielen Gästen am 25. Juni 2011 unter Leitung des Gründungspräsidenten Eugen Segelbacher und im Beisein des damaligen Distriktgovernors Eduard Kämmerle, Bürgermeister Bruno Walter und Vertretern des Patenclubs Wangen im Tettnanger Schloss aus der Taufe gehoben. Als Taufpatin und Ehrengast konnte Verena Bentele gewonnen werden. Parallel zum Lionsclub wurde der Förderverein Lions-Hilfe Tettnang gegründet, der die Spendengelder verwaltet und dem Finanzamt gegenüber jährlich Rechenschaft ablegt. Sehr geholfen im Vorfeld der Clubgründung hat Bert Dusch vom LC Leutkirch. Das Clubleben wurde und wird von den jährlich wechselnden Präsidentinnen und Präsidenten sehr abwechslungsreich und interessant gestaltet. Die monatlichen Clubabende mit interessanten Vorträgen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik sorgen für stets gut besuchte Treffen. Auch die Clubinternas und die Vorbereitung der Aktivitäten zur Generierung von Spendengeldern brauchen viel Aufmerksamkeit und Zeit. Einmal pro Monat treffen sich die Mitglieder in lockerer Atmosphäre in wechselnden Lokalitäten zum Lionsstammtisch. In kürzester Zeit kamen sich die Lions näher und sind in Freundschaft eng verbunden. Nicht nur Clubabende und Stammtische, auch Ausflüge, Besichtigungen und "Feschtle" bereichern das Zusammensein. Große Trauer und Betroffenheit herrschte, als das sehr aktive Clubmitglied Karl-Heinz Vogt aus Eriskirch verstorben war; er bleibt unvergessen.

Durch verschiedene, meist wiederkehrende Aktivitäten wie z. B. der Kaffee- und Kuchenverkauf bei der Saisoneröffnung in Langenargen, der diesjährigen Osteraktion mit Verkauf von Osterhasen und vor allem durch den Losverkauf zu der beliebten Lotterie mit der größten Lostrommel der Welt, der Ziehung mit einem Betonmischer beim Tettnanger Bähnlesfest, werden Spendengelder eingenommen. In den 10 Jahren seit Bestehen des Clubs konnten so und durch Spenden der Clubmitglieder 145.000 Euro eingenommen und ausgegeben werden. Eine stolze Summe! Davon wurden 115.000 Euro im Altkreis Tettnang gemeinnützig verwendet. Den Clubmitgliedern war es von Anfang an wichtig, ca. 80 Prozent der Einnahmen für Bedürftige im näheren Umfeld zu verwenden. Ein besonderes Anliegen war die Förderung von Jung und Alt.