Tettnang/Langenargen (sz) - Der Lionsclub Tettnang Montfort ist auch in diesem Jahr wieder mit einem Stand bei der Saisoneröffnung in Langenargen aktiv gewesen. Bei strahlendem Wetter und Sicht auf den glitzernden See und die schneebedeckten Schweizer Berge seien viele Menschen in die „Sonnenstube“ am Bodensee gekommen, schreibt der Lionsclub in einem Bericht. Kaffee und Kuchen lockten die Besucher an den Lionsstand. Ihre Treffsicherheit konnten Groß und Klein bei der Schokokussschleuder beweisen. Viele Helfer des Clubs waren an der Vorbereitung, beim Aufbau, Verkauf und beim Abbau beteiligt. So konnten am Ende der Veranstaltung wiederum knapp 1000 Euro in der Kasse festgestellt werden. Der gesamte Betrag, aufgerundet auf 1000 Euro, wird wiederum in der Gemeinde Langenargen für gemeinnützige Zwecke ausgegeben. Foto: Lionsclub