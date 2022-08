Lions Tettnang Montfort spenden 2000 Euro an die Tafel

Einen 2000-Euro-Scheck hat Rainer Höfele vom Lions Club Tettnang Montfort an Klaus Nuber und Agi Kessler von der Tafel Tettnang überreicht. Das Geld solle nicht nur die praktische Hilfe der Tafel für die vielen bedürftigen Menschen unterstützen, sondern sei gleichzeitig auch ein Zeichen des Respekts für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel, sagte Höfele in Vertretung von Präsident Jürgen Layer. Tafel-Vorsitzender Klaus Nuber versicherte, dass jeder Cent den Bedürftigen zu Gute komme, heißt es in einem Bericht der Tafel. Die Tettnanger Tafel ist dienstags und donnerstags geöffnet und unterstützt Menschen aus Tettnang, Meckenbeuren, Neukirch und Kressbronn sowie Vertriebene aus der Ukraine. Agi Kessler führte den Glücksboten durch die Räume und erläuterte ihm die unterschiedlichen Stationen des Tafelladens.