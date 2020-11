Linienbus streift Bushaltestelle

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro hat der 58-jährige Lenker eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr am Bärenplatz verursacht. Der Mann touchierte dem Polizeibericht zufolge mit seinem Bus mutmaßlich aus Unachtsamkeit das Wartehäuschen der Bushaltestelle, wodurch mehrere Glaselemente zu Bruch gingen. Verletzt wurde niemand. Zur Beseitigung der Glasscherben war die Freiwillige Feuerwehr Tettnang im Einsatz.